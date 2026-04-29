Akupana Plage des arbousiers Arcachon
Akupana Plage des arbousiers Arcachon dimanche 30 août 2026.
Arcachon
Akupana
Plage des arbousiers Allée des Arbousiers Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Concerts et DJ sets sur soundsystem solaire, expositions, sensibilisations à la préservation de l’environnement, animations, buvette et foodtruck.
Scène Musicale 100 % Autonome à l’énergie solaire. .
Plage des arbousiers Allée des Arbousiers Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine akupanafestival@gmail.com
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English : Akupana
L’événement Akupana Arcachon a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Arcachon
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