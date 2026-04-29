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Akupana Plage des arbousiers Arcachon

Akupana Plage des arbousiers Arcachon

Akupana Plage des arbousiers Arcachon dimanche 30 août 2026.

Lieu : Plage des arbousiers

Adresse : Allée des Arbousiers

Ville : 33120 Arcachon

Département : Gironde

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Tarif :

Arcachon

Akupana

Plage des arbousiers Allée des Arbousiers Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Concerts et DJ sets sur soundsystem solaire, expositions, sensibilisations à la préservation de l’environnement, animations, buvette et foodtruck.
Scène Musicale 100 % Autonome à l’énergie solaire.   .

Plage des arbousiers Allée des Arbousiers Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine   akupanafestival@gmail.com

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English : Akupana

L’événement Akupana Arcachon a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Arcachon

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