Akupana Plage des arbousiers Arcachon

Arcachon

Akupana

Plage des arbousiers Allée des Arbousiers Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Concerts et DJ sets sur soundsystem solaire, expositions, sensibilisations à la préservation de l’environnement, animations, buvette et foodtruck.

Scène Musicale 100 % Autonome à l’énergie solaire. .

Plage des arbousiers Allée des Arbousiers Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine akupanafestival@gmail.com

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English : Akupana

L’événement Akupana Arcachon a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Arcachon