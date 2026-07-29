Informations pratiques

Deauville

Al Rayyan Cup Prix Kesberoy & Doha Cup Prix Manganate Meeting de Deauville Barrière

Hippodrome de Deauville-La Touques Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 12:00:00

fin : 2026-08-04 19:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Ces deux courses de Groupe 1 mettent à l’honneur les pur-sang arabes. L’une est pour les chevaux de ans (Al Rayyan Cup Prix Kesberoy) et la seconde pour les chevaux de 4 ans et plus (Doha Cup Prix Manganate), soit des chevaux déjà confirmés.

Ces deux courses de Groupe 1 mettent à l’honneur les pur-sang arabes. L’une est pour les chevaux de 3 ans (Al Rayyan Cup Prix Kesberoy) et la seconde pour les chevaux de 4 ans et plus (Doha Cup Prix Manganate), soit des chevaux déjà confirmés. Les deux prix se disputent sur une distance de 2 000 mètres. Les pur-sang arabes sont à l’origine de la race plébiscitée dans les courses de galop, le pur-sang anglais. Au XVIIIe siècle, des étalons orientaux ont été croisés avec des poulinières de race anglaise donnant ainsi naissance à la race du pur-sang anglais, réputée pour sa rapidité.

En 2025, la Doha Cup Prix Manganate a été remportée par RB Kingmaker et Cristian Soumillon (photo de gauche) ; Maxime Guyon, porté par Laffan, s’est imposé dans l’Al Rayyan Cup Prix Kesberoy (photo de droite). Allocation 50 000 € .

Hippodrome de Deauville-La Touques Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 20 00 evenements@france-galop.com

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English : Al Rayyan Cup Prix Kesberoy & Doha Cup Prix Manganate Meeting de Deauville Barrière

These two Group 1 races feature Arabian thoroughbreds. One is for 3-year-olds (Al Rayyan Cup Prix Kesberoy) and the second for horses aged 4 and over (Doha Cup Prix Manganate), i.e. confirmed horses.

L’événement Al Rayyan Cup Prix Kesberoy & Doha Cup Prix Manganate Meeting de Deauville Barrière Deauville a été mis à jour le 2026-07-23 par OT SPL Deauville