Les Franciscaines au galop Cheval et Chine, l’Année du Cheval de Feu Deauville
Les Franciscaines au galop Cheval et Chine, l’Année du Cheval de Feu Deauville mercredi 29 juillet 2026.
Deauville
Les Franciscaines au galop Cheval et Chine, l’Année du Cheval de Feu
Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 16:00:00
fin : 2026-07-29 17:15:00
Date(s) :
2026-07-29
À l’occasion de l’Année du Cheval de Feu, Les Franciscaines et le Pôle international du cheval Longines Deauville proposent une conférence exceptionnelle dédiée à la place du cheval dans la culture et la pensée chinoises.
À l’occasion de l’Année du Cheval de Feu, Les Franciscaines et le Pôle international du cheval Longines Deauville proposent une conférence exceptionnelle dédiée à la place du cheval dans la culture et la pensée chinoises.
Dans le calendrier traditionnel chinois, le Cheval de Feu incarne une énergie singulière : puissance, indépendance, passion et transformation. Symbole à la fois admiré et redouté, il traverse les siècles comme une figure forte de l’imaginaire collectif.
Cette conférence explore la symbolique du Cheval de Feu dans l’astrologie chinoise et ses significations, le rôle du cheval dans la civilisation chinoise, les représentations dans l’art chinois et l’influence de cette symbolique et du cheval, aujourd’hui, dans la culture contemporaine. Un moment d’échange et de découverte qui rassemble autour de la passion du cheval. .
Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20
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English : Les Franciscaines au galop Cheval et Chine, l’Année du Cheval de Feu
To mark the Year of the Fire Horse, Les Franciscaines and the Pôle international du cheval Longines Deauville are organising an exceptional conference dedicated to the place of the horse in Chinese culture and thought.
L’événement Les Franciscaines au galop Cheval et Chine, l’Année du Cheval de Feu Deauville a été mis à jour le 2026-05-21 par OT SPL Deauville
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