Exposition Au jardin avec André Hambourg Deauville

Deauville

Exposition Au jardin avec André Hambourg

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-30 10:30:00

fin : 2027-01-03 18:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Des allées géométriques des parcs parisiens aux vergers fleuris du Pays d’Auge, en passant par les lumières éclatantes de Provence, le jardin se lit comme un discret fil conducteur dans l’œuvre d’André Hambourg. Il devient pour l’artiste un lieu d’intimité, de contemplation et de création.

Des allées géométriques des parcs parisiens aux vergers fleuris du Pays d’Auge, en passant par les lumières éclatantes de Provence, le jardin se lit comme un discret fil conducteur dans l’œuvre d’André Hambourg. Il devient pour l’artiste un lieu d’intimité, de contemplation et de création.

Dans ses premières années parisiennes, Hambourg puise déjà son inspiration dans les havres de verdure de la capitale. Le jardin du Luxembourg revient régulièrement sous son pinceau. Mais ce sont surtout les jardins de ses résidences qui occupent une place privilégiée dans sa peinture. En Provence, à Mougins puis à Saint-Rémy-de-Provence, il capte la vibration de la lumière, la danse des feuillages sous le mistral, les fins d’après-midi où les ombres s’allongent sur le sol. Les couleurs y sont vives, presque éblouissantes, traduisant une nature généreuse que le peintre saisit avec tendresse et sensualité. Enfin, ce sont les jardins normands qui s’imposent durablement dans sa production, en particulier celui de sa maison d’Englesqueville-en-Auge. Il devient le théâtre d’une observation patiente du temps qui passe. Hambourg y pose son chevalet au fil des saisons et peint les pommiers alourdis de neige ou chargés de fleurs, des scènes domestiques, comme ses chèvres broutant l’herbe grasse. Dans des teintes douces, presque pastelles, le jardin normand devient alors chronique silencieuse du quotidien, empreinte de poésie.

À travers cette exposition, le visiteur est invité à parcourir les jardins d’André Hambourg , non pas comme de simples motifs décoratifs, mais comme autant de fragments d’une géographie personnelle, où l’artiste dévoile son rapport sensible au monde, à la lumière, au temps qui s’écoule.

Commissariat Annie Madet-Vache, directrice du musée des Franciscaines. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Exposition Au jardin avec André Hambourg

From the geometric paths of Parisian parks to the flower-filled orchards of the Pays d’Auge, and the bright lights of Provence, the garden is a discreet thread running through André Hambourg’s work. For the artist, it becomes a place of intimacy, contemplation and creation.

L’événement Exposition Au jardin avec André Hambourg Deauville a été mis à jour le 2026-05-20 par OT SPL Deauville