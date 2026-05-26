Les Franciscaines en scène Amel Brahim Djelloul, Thomas Keck & Zadig Hamroune Femmes au jardin lisant Deauville

Deauville

Les Franciscaines en scène Amel Brahim Djelloul, Thomas Keck & Zadig Hamroune Femmes au jardin lisant

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:30:00

fin : 2026-07-31 20:45:00

Date(s) :

2026-07-31

Sept portraits de femmes, sept jardins fabuleux. Une sorte de conte oriental, de Mille et deuxième nuit, où les rôles s’inversent. Le Sultan est conteur, Shéhérazade chante et décide elle-même de son sort.

Sept portraits de femmes, sept jardins fabuleux. Une sorte de conte oriental, de Mille et deuxième nuit, où les rôles s’inversent. Le Sultan est conteur, Shéhérazade chante et décide elle-même de son sort.

Dans ce monde onirique, poétique, musical et militant, Amel Brahim Djelloul, Zadig Hamroune et Thomas Keck embarquent leur auditoire pour un voyage unique. Orient fantasmé, Babylone, Arable heureuse, Numidie, Grenade… À chaque étape, une femme et un jardin idoine, tels une série de miniatures perses. Un périple transpoétique au rythme des caravanes où dialoguent l’Orient et l’Occident.

Le voyage s’articule autour de pièces soigneusement choisies, faisant dialoguer les répertoires lyriques de Mozart, Massenet ou Clara Schumann avec la poésie populaire de Lorca et de la tradition arabo-andalouse. Les chants de Kabylie (d’Idir à Taos Amrouche) et les textures musicales de Maurice Ohana complètent cette escale entre deux rives. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Les Franciscaines en scène Amel Brahim Djelloul, Thomas Keck & Zadig Hamroune Femmes au jardin lisant

Seven portraits of women, seven fabulous gardens. A sort of oriental tale, a Thousand and Second Night, where the roles are reversed. The Sultan is the storyteller, Scheherazade sings and decides her own fate.

L’événement Les Franciscaines en scène Amel Brahim Djelloul, Thomas Keck & Zadig Hamroune Femmes au jardin lisant Deauville a été mis à jour le 2026-05-21 par OT SPL Deauville