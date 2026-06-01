Al Sirah Al Hilaliyyah, Théâtre du Châtelet, Paris
Al Sirah Al Hilaliyyah, Théâtre du Châtelet, Paris mercredi 1 juillet 2026.
Al Sirah Al Hilaliyyah Mercredi 1 juillet, 20h00 Théâtre du Châtelet Paris
De 5€ à 35€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-01T20:00:00+02:00 – 2026-07-01T21:45:00+02:00
Fin : 2026-07-01T20:00:00+02:00 – 2026-07-01T21:45:00+02:00
Al Sirah Al Hilaliyyah est une célébration théâtrale et musicale de la grande épopée orale arabe : celle de la tribu Banī Hilāl, et plus particulièrement l’histoire d’Abou Zayd al-Hilali, un enfant rejeté devenu héros. Ce projet s’inspire de la version syrienne (ash-Shāmieh) de l’épopée, des travaux de documentation du chercheur Abdel Rahman Al-Abnoudi, et d’enregistrements des deux grands poètes de la Haute-Égypte, Jaber Abou Hassan et Sayed Al-Dawi.
Basé sur la grande version syrienne (ash-shāmiyyah) de l’épopée des Banî Hilal, sur les travaux de recherche d’Abdel Rahman Al-Abnoudi, sur les enregistrements des deux grands poètes de Haute-Égypte Jaber Abu Hassan et Sayed Al-Dawi, ainsi que sur les récits de nos grand-mères.
En arabe, double surtitrage arabe et français.
Théâtre du Châtelet 1 Place du Châtelet Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris Île-de-France
Al Sirah Al Hilaliyyah est une célébration théâtrale et musicale de la grande épopée orale arabe : celle de la tribu Banī Hilāl, et plus particulièrement l’histoire d’Abou Zayd al-Hilali, un enfant…
©Khulood Basel
À voir aussi à Paris (Paris)
- Stage de dessin du portrait Musée du Louvre Paris 1 juin 2026
- Nos cours vous ouvrent leurs portes Conservatoire municipal Claude Debussy – La Jonquière PARIS 1 juin 2026
- Marilyn. Portrait d’une enfant radieuse Galerie de l’Instant Paris 1 juin 2026
- Sabaa Tahir à la Fnac Forum des Halles ! SUR INSCRIPTION Fnac Forum des Halles Paris 1 juin 2026
- Crépuscules Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS 2 juin 2026