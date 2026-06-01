Al Sirah Al Hilaliyyah, Théâtre du Châtelet, Paris

Al Sirah Al Hilaliyyah Mercredi 1 juillet, 20h00 Théâtre du Châtelet Paris

De 5€ à 35€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-01T20:00:00+02:00 – 2026-07-01T21:45:00+02:00

Fin : 2026-07-01T20:00:00+02:00 – 2026-07-01T21:45:00+02:00

Al Sirah Al Hilaliyyah est une célébration théâtrale et musicale de la grande épopée orale arabe : celle de la tribu Banī Hilāl, et plus particulièrement l’histoire d’Abou Zayd al-Hilali, un enfant rejeté devenu héros. Ce projet s’inspire de la version syrienne (ash-Shāmieh) de l’épopée, des travaux de documentation du chercheur Abdel Rahman Al-Abnoudi, et d’enregistrements des deux grands poètes de la Haute-Égypte, Jaber Abou Hassan et Sayed Al-Dawi.

Basé sur la grande version syrienne (ash-shāmiyyah) de l’épopée des Banî Hilal, sur les travaux de recherche d’Abdel Rahman Al-Abnoudi, sur les enregistrements des deux grands poètes de Haute-Égypte Jaber Abu Hassan et Sayed Al-Dawi, ainsi que sur les récits de nos grand-mères.

En arabe, double surtitrage arabe et français.

Théâtre du Châtelet 1 Place du Châtelet Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris Île-de-France

Al Sirah Al Hilaliyyah est une célébration théâtrale et musicale de la grande épopée orale arabe : celle de la tribu Banī Hilāl, et plus particulièrement l’histoire d’Abou Zayd al-Hilali, un enfant…

©Khulood Basel