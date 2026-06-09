Aladin circus show Palais des congrès et des festivals Atlantia La Baule-Escoublac

La Baule-Escoublac

Aladin circus show

Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20 17:00:00

fin : 2026-12-20 19:00:00

Date(s) :

2026-12-20

NP Spectacles Productions présente

Aladin Circus Show Les mille et une nuits

Aladdin , ce conte traditionnel mondialement connu, issu du recueil Les Mille et Une Nuits est interprété ici par la danse et le cirque.

Le public est plongé dans ce conte oriental magique avec les personnages familiers d’Aladdin, de la princesse Jasmine, du sage Génie de la Lampe Magique et du méchant sorcier Jafar.

Sur scène, des acrobates, des gymnastes, des jongleurs, des équilibristes, des danseurs, nous émerveillent avec des numéros de cirque aériens, des danses élégantes et des comédies.

Des maîtres de l’acrobatie et des lauréats de compétitions internationales participent au spectacle. Le spectacle est accompagné sur une musique d’auteurs mêlant des motifs orientaux et modernes. Les costumes luxueux apportent les couleurs vives et créent une atmosphère magique.

Le spectacle est sans dialogues : le langage universel du cirque, de la danse et de la musique est accessible à tous, quels que soient l’âge.

TARIFS

Individuel 44€

Jeune -18 ans étudiants -25ans/ demandeur d’emploi (sur justificatif): 24€

Vous êtes en situation de handicap ? Contactez la billetterie au 02 40 11 51 51 ou à l’adresse billetterie@labaule-evenements.com .

Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 51 51

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English :

L’événement Aladin circus show La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44