ALAS – CROCODILE BOOGIE – BLOODFLOWER – Le 360 – 23 avril 2026 LE 360 Rennes Jeudi 23 avril, 20h00 Tarifs : Prévente : 10€ — Sur place : 12€ — Carte Sortir ! : 5€*

IDO Spectacles propose une soirée à triple détente entre tension rock, groove habité et transe magnétique. 3 projets singuliers 3 façons d’habiter la scène pour une nuit où l’intensité ne faiblira pas

ALAS + Crocodile Boogie + Bloodflower

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### Le 360 (ex-4bis) – Rennes

### 23 avril 2026 – 20h

**IDO Spectacles propose une soirée à triple détente, entre tension rock, groove habité et transe magnétique. Trois projets singuliers, trois façons d’habiter la scène, pour une nuit où l’intensité ne faiblira pas.**

**ALAS**

Après un parcours en solitaire, ALAS revient en trio avec L’éclat, un premier album qui affirme une identité forte, à la croisée de la chanson rock et d’une poésie incarnée. Entre introspection et regard politique, ses textes frappent par leur justesse, portés par une énergie scénique tendue et habitée. Une musique qui se vit autant qu’elle s’écoute.

**Crocodile Boogie**

Avec Old School Man Blues, Crocodile Boogie revendique un rock brut, sans vernis ni compromis. Riffs stoniens bien gras, tempos lourds et ambiance swamp : le groupe puise dans l’héritage des grands classiques pour livrer un set viscéral, joué debout, au plus près du public. Du rock & roll à l’ancienne, vivant et rugueux.

**Bloodflower**

Duo de sœurs venu du Québec, Bloodflower déploie une musique envoûtante où blues, soul et influences rap se mêlent dans une transe moderne. Entre voix habitées, violon lancinant et rythmiques organiques, leur performance scénique tient du rituel : brute, magnétique, profondément immersive.

•**Tarifs** :

Prévente : 10€ — Sur place : 12€ — Carte Sortir ! : 5€*

*Disponible le soir de l’événement au 360

Trois univers, une même intensité : une soirée pensée pour celles et ceux qui aiment le live sans filtre, vibrant et profondément incarné…

IDO SPECTACLES

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-23T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-23T23:50:00.000+02:00

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https://my.weezevent.com/alas-crocodile-boogie-bloodflower-360-23-avril-2026 https://www.idospectacles.com/

LE 360 6 cours des Alliés, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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