Alauna, l’ancêtre antique de Valognes Thermes d’Alauna Valognes

Valognes

Alauna, l’ancêtre antique de Valognes

Thermes d’Alauna Rue du Balnéaire Valognes Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-04-25 2026-07-04

Fondée sous le règne d’Auguste, la cité antique d’Alauna s’affirme rapidement comme l’un des centres importants de la Normandie romaine. Les recherches récentes ont révélé l’ampleur de son forum et l’existence d’un vaste quartier cultuel, confirmant son rôle de capitale des Unelles.

La visite permet d’explorer les vestiges significatifs des thermes avant d’emprunter un parcours d’environ 1,5 km menant à la chapelle Notre-Dame de la Victoire, érigée à l’emplacement d’un ancien édifice romain. Une découverte mêlant archéologie, paysages et mémoire des lieux.

Le rendez-vous est fixé à 10h20 auprès des thermes rue du Balnéaire.

Prévoir des chaussures adaptées à la marche.

Réservation nécessaire auprès de l’office de tourisme du Cotentin. .

Thermes d’Alauna Rue du Balnéaire Valognes 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.Fr

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English : Alauna, l’ancêtre antique de Valognes

L’événement Alauna, l’ancêtre antique de Valognes Valognes a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Cotentin