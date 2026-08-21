Album de fouilles 1958 / 1982, Le Pont des Arches, Villards-d’Héria

Informations pratiques

Album de fouilles 1958 / 1982 18 – 20 septembre Le Pont des Arches Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Découvrez un ensemble de photos noir et blanc, réalisées pendant les fouilles de Lucien Lerat entre 1958 et 1982. L’exposition présente à la fois les techniques de fouilles et l’ambiance sur le chantier.

Le Pont des Arches 24 Rue du Pont des Arches, 39260 Villards-d’Héria, France Villards-d’Héria 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0617743599 https://pontdesarches.fr Sanctuaire confédéral des Séquanes composé d’un sanctuaire du bas, autour du Pont des Arches, et d’un sanctuaire du haut. Une partie des soubassements de la ferme du lac est constituée par les fondations d’un grand temple rectangulaire. A proximité, traces d’un temple circulaire. Sur le pourtour du lac, présence de blocs architecturaux importants, constituant parfois des ensembles monumentaux : arc écroulé et roulé dans la pente, bief de scierie réutilisant peut-être un soubassement antique…

Découvrez un ensemble de photos noir et blanc, réalisées pendant les fouilles de Lucien Lerat entre 1958 et 1982. L’exposition présente à la fois les techniques de fouilles et l’ambiance sur le…

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