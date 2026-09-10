Albums jeunesse, Isabelle Gil Comme un chat sur un mur Bibliothèque Agon-Coutainville

Informations pratiques

Agon-Coutainville

Albums jeunesse, Isabelle Gil Comme un chat sur un mur

Bibliothèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-07

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-11-07

Albums jeunesse, Isabelle Gil Comme un chat sur un mur à la médiathèque.

Découverte de l’univers de l’autrice, illustratrice et photographe. .

Bibliothèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 30 77

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English : Albums jeunesse, Isabelle Gil Comme un chat sur un mur

L’événement Albums jeunesse, Isabelle Gil Comme un chat sur un mur Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-08-07 par Coutances Tourisme