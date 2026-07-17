Alcina, opéra de Francesca Caccini, Victoria Hall, Genève
dimanche 13 décembre 2026 · Victoria Hall · Genève
Informations pratiques
Alcina, opéra de Francesca Caccini Dimanche 13 décembre, 17h00 Victoria Hall
Billetterie de la Ville de Genève – Maison des Arts du Grütli, Victoria Hall (une heure avant le concert)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-13T17:00:00+01:00 – 2026-12-13T19:00:00+01:00
Fin : 2026-12-13T17:00:00+01:00 – 2026-12-13T19:00:00+01:00
Emiliano Gonzalez Toro et Mathilde Etienne direction
Mathilde Etienne mise en espace
Benoît Capt baryton-basse
Mathilde Etienne soprano
Cristina Fanelli soprano
Lorrie Garcia contralto
Emiliano Gonzalez Toro ténor
Yerin Mira soprano
Jordan Mouaissia ténor
Natalie Pérez mezzo-soprano
Pauline Sabatier mezzo-soprano
Juan Sancho ténor
Alix Le Saux mezzo-soprano
Francesca Caccini
La liberazione di Ruggiero dall’isola d’Alcina
Nous voici en 1625 à Florence, la cité dans laquelle les Médicis règnent en maîtres, dictent leurs goûts et font vivre nombre d’artistes. À cette date, Francesca Caccini, compositrice et chanteuse réclamée par toutes les cours, présente La liberazione di Ruggiero dall’isola d’Alcin a, un ballet dans lequel les voix sont reines. Deux magiciennes s’y affrontent sur fond de plantes enchantées, de sirènes et autres monstres marins.
Quatre cents ans plus tard, l’ensemble genevois I Gemelli lui redonne vie sur scène. Par là, il continue son exploration des œuvres des compositrices baroques, entreprise en 2019 avec les Vêpres de Cozzolani. Et offre un nouvel exemple de sa démarche artistique et d’un de ses partis pris majeurs: l’absence de chef sur scène.
Précédé d’une médiation « Parlons musique » à la Bibliothèque de la Cité à 14h
« Quelle place pour les femmes dans la musique classique? »: conférence par Sassoun Arapian, professeur à la HEM
Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/product?id=10229292489259 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/
Quatre siècles après sa création, « La liberazione di Ruggiero » de Francesca Caccini renaît sous l’impulsion d’I Gemelli, dans une lecture vivante d’un chef-d’œuvre du baroque au féminin.
Graphisme: Jean-Marc Humm
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