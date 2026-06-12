Alex Fredo, le Cube, Villenave-d’Ornon

Informations pratiques

Alex Fredo Jeudi 29 octobre, 20h30 le Cube Gironde

Plein tarif : 18€ / Tarif réduit : 12€ / Carte jeune : 8€ / Carte jeune – accompagnateur : 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-29T20:30:00+01:00 – 2026-10-29T21:45:00+01:00

Fin : 2026-10-29T20:30:00+01:00 – 2026-10-29T21:45:00+01:00

Fils de Ramzy et Michel Berger

Révélé au Montreux Comedy Festival par un humour incisif, son talent d’improvisation lui permet de transformer chaque représentation en une expérience unique. Avec (ou sans) sa guitare, il parle de la vie quotidienne et des relations humaines, tout en y ajoutant sa touche personnelle et parfois décalée. « À l’instant où j’écris ces mots, je n’ai pas totalement fini d’écrire ce nouveau spectacle ! La seule chose dont je sois sûr, c’est qu’il y aura des blagues, des anecdotes et des chansons. ».

De et avec Alex Fredo – Tout public – Déconseillé aux moins de 12 ans – durée : 1 h 15

le Cube Chemin de Cadaujac 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 99 52 24 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie-villenave.mapado.com/event/781392-alex-fredo-nouveau-spectacle »}]

Humour Stand-Up spectale humour