MÉLISSA LAVEAUX – At my softest tour, Le Cube, Villenave-d’Ornon

Informations pratiques

MÉLISSA LAVEAUX – At my softest tour Jeudi 24 septembre, 20h30 Le Cube Gironde

Plein tarif : 28€ / Tarif réduit : 20€ / Carte jeune – accompagnateur : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T20:30:00+02:00 – 2026-09-24T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-24T20:30:00+02:00 – 2026-09-24T22:00:00+02:00

Trompe la mort

Artiste franco-canadienne d’origine haïtienne, Mélissa Laveaux présente son nouvel album « At My Softest, I am Most Dangerous » qui, plus vivant que jamais, tisse mémoire, quête de sens et spiritualité. Puisant dans son histoire et dans sa vie, elle explore le lien entre vivants et défunts, la fragilité du corps et le cycle de la vie. Sa musique aux sonorités pop indé portée par des arpèges fingerpicking psychédéliques, crée un univers envoûtant. Une œuvre profondément humaine, féminine et renversante.

Chanteuse et guitariste : Mélissa Laveaux / Bassiste et choriste : Elise Blanchard / Batteur : Martin Wangermée / Guitariste, claviériste, flûtiste et choriste : Julien Cavard.

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Tout public – Durée : 1 h 30

Le Cube Chemin de Cadaujac, Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-villenave.mapado.com/event/754933-melissa-laveaux-at-my-softest-tour »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 99 52 27 »}]

Musique pop indé spectacle concert

Elijah Ndoumbe