MÉLISSA LAVEAUX – At my softest tour, Le Cube, Villenave-d’Ornon
jeudi 24 septembre 2026 · Le Cube · Villenave-d'Ornon
Informations pratiques
MÉLISSA LAVEAUX – At my softest tour Jeudi 24 septembre, 20h30 Le Cube Gironde
Plein tarif : 28€ / Tarif réduit : 20€ / Carte jeune – accompagnateur : 15€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T20:30:00+02:00 – 2026-09-24T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T20:30:00+02:00 – 2026-09-24T22:00:00+02:00
Trompe la mort
- Artiste franco-canadienne d’origine haïtienne, Mélissa Laveaux présente son nouvel album « At My Softest, I am Most Dangerous » qui, plus vivant que jamais, tisse mémoire, quête de sens et spiritualité. Puisant dans son histoire et dans sa vie, elle explore le lien entre vivants et défunts, la fragilité du corps et le cycle de la vie. Sa musique aux sonorités pop indé portée par des arpèges fingerpicking psychédéliques, crée un univers envoûtant. Une œuvre profondément humaine, féminine et renversante.
Chanteuse et guitariste : Mélissa Laveaux / Bassiste et choriste : Elise Blanchard / Batteur : Martin Wangermée / Guitariste, claviériste, flûtiste et choriste : Julien Cavard.
>>
Tout public – Durée : 1 h 30
Le Cube Chemin de Cadaujac, Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-villenave.mapado.com/event/754933-melissa-laveaux-at-my-softest-tour »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 99 52 27 »}]
Musique pop indé spectacle concert
Elijah Ndoumbe
À voir aussi à Villenave-d'Ornon (Gironde)
- Guinguette au Château Couhins Martillac 11 septembre 2026
- Lancement saison culturelle 2026-27, Parc Sourreil, Villenave-d’Ornon 11 septembre 2026
- Lancement saison culturelle 2026-2027, Parc Sourreil, Villenave-d’Ornon 11 septembre 2026
- Les coups de coeurs de la Rentrée littéraire, Médiathèque d’Ornon, Villenave-d’Ornon 12 septembre 2026
- Visite guidée d’une église et découverte d’une exposition en son sein, Église Saint-Martin, Villenave-d’Ornon 20 septembre 2026