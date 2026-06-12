Concert de Mélissa Laveaux, le Cube, Villenave-d’Ornon

Informations pratiques

Concert de Mélissa Laveaux Jeudi 24 septembre, 20h30 le Cube Gironde

Plein tarif : 28 € / Tarif réduit : 20 € / Carte jeune : 15€ / Carte jeune accompagnateur : 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T20:30:00+02:00 – 2026-09-24T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-24T20:30:00+02:00 – 2026-09-24T22:00:00+02:00

Trompe la mort

Artiste canadienne d’origine haïtienne, Mélissa Laveaux présente At My Softest, I Am Most Dangerous. Ce nouvel album tisse mémoire, quête de sens et spiritualité. Puisant dans son histoire et dans sa vie, elle explore le lien entre vivants et défunts, la fragilité du corps et le cycle de la vie. Sa musique aux sonorités pop indé portée par des arpèges fingerpicking psychédéliques, crée un univers envoûtant. Une œuvre profondément humaine, féminine et renversante.

Chanteuse et guitariste : Mélissa Laveaux / Bassiste et choriste : Elise Blanchard / Batteur : Martin Wangermée / Guitariste, claviériste, flûtiste et choriste : Julien Cavard

le Cube Chemin de Cadaujac 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 99 52 24 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie-villenave.mapado.com/event/754933-melissa-laveaux-at-my-softest-tour »}]

Musique pop indé