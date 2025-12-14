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Alexandre Butet- Fin du bal à L’improviste Brive-la-Gaillarde

Alexandre Butet- Fin du bal à L’improviste Brive-la-Gaillarde

Alexandre Butet- Fin du bal à L’improviste Brive-la-Gaillarde jeudi 8 octobre 2026.

Adresse : 16 Rue Majour

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : jeudi 8 octobre 2026

Fin : jeudi 8 octobre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

Alexandre Butet- Fin du bal à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 20:30:00
fin : 2026-10-08

Date(s) :
2026-10-08

D’où vient l’amour ?
Comment naît le sentiment que la vie se traverse forcément
main dans la main ?
Dans son deuxième spectacle, Alexandre Butet nous fait voyager,
avec humour, le long des paysages qui ont bâti son identité.   .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68 

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English : Alexandre Butet- Fin du bal à L’improviste

L’événement Alexandre Butet- Fin du bal à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-07 par Brive Tourisme

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