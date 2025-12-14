Brive-la-Gaillarde

Alexandre Butet- Fin du bal à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:30:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

D’où vient l’amour ?

Comment naît le sentiment que la vie se traverse forcément

main dans la main ?

Dans son deuxième spectacle, Alexandre Butet nous fait voyager,

avec humour, le long des paysages qui ont bâti son identité. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Alexandre Butet- Fin du bal à L’improviste

L’événement Alexandre Butet- Fin du bal à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-07 par Brive Tourisme