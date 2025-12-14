Alexandre Butet- Fin du bal à L’improviste Brive-la-Gaillarde
Alexandre Butet- Fin du bal à L’improviste Brive-la-Gaillarde jeudi 8 octobre 2026.
Brive-la-Gaillarde
Alexandre Butet- Fin du bal à L’improviste
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 20:30:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
D’où vient l’amour ?
Comment naît le sentiment que la vie se traverse forcément
main dans la main ?
Dans son deuxième spectacle, Alexandre Butet nous fait voyager,
avec humour, le long des paysages qui ont bâti son identité. .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
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English : Alexandre Butet- Fin du bal à L’improviste
L’événement Alexandre Butet- Fin du bal à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-07 par Brive Tourisme
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