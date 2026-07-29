Alexis le Rossignol Un tantinet CHAMBOULÉ par les choses Gare du Midi Biarritz
jeudi 10 décembre 2026 · Gare du Midi · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Alexis le Rossignol Un tantinet CHAMBOULÉ par les choses
Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-10 20:30:00
fin : 2026-12-10
Date(s) :
2026-12-10
Après 150 représentations à guichet fermé de son deuxième spectacle Le Sens de la Vie, Alexis Le Rossignol revient sur scène avec Chamboulé , un nouvel opus qui n’aurait jamais dû exister.
Chamboulé , c’est l’histoire d’un humoriste lancé dans l’écriture d’un nouveau spectacle, mais rapidement rattrapé par la vie et son lot d’imprévus — parmi lesquels une future paternité qui vient bousculer ses plans.
Connu pour sa capacité à rendre drôle n’importe quel sujet, Alexis Le Rossignol déploie avec finesse et autodérision sa vision d’un monde bouleversé et bouleversant, en explorant comme à son habitude, les multiples thèmes qui font sa signature, bien au-delà de ce seul événement. .
Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66
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English : Alexis le Rossignol Un tantinet CHAMBOULÉ par les choses
L’événement Alexis le Rossignol Un tantinet CHAMBOULÉ par les choses Biarritz a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Biarritz
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