Alexis le Rossignol Un tantinet CHAMBOULÉ par les choses Gare du Midi Biarritz

Informations pratiques

Biarritz

Alexis le Rossignol Un tantinet CHAMBOULÉ par les choses

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10 20:30:00

fin : 2026-12-10

Date(s) :

2026-12-10

Après 150 représentations à guichet fermé de son deuxième spectacle Le Sens de la Vie, Alexis Le Rossignol revient sur scène avec Chamboulé , un nouvel opus qui n’aurait jamais dû exister.

Chamboulé , c’est l’histoire d’un humoriste lancé dans l’écriture d’un nouveau spectacle, mais rapidement rattrapé par la vie et son lot d’imprévus — parmi lesquels une future paternité qui vient bousculer ses plans.

Connu pour sa capacité à rendre drôle n’importe quel sujet, Alexis Le Rossignol déploie avec finesse et autodérision sa vision d’un monde bouleversé et bouleversant, en explorant comme à son habitude, les multiples thèmes qui font sa signature, bien au-delà de ce seul événement. .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English : Alexis le Rossignol Un tantinet CHAMBOULÉ par les choses

L’événement Alexis le Rossignol Un tantinet CHAMBOULÉ par les choses Biarritz a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Biarritz