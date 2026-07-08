Alexis Tramoni Le Meilleur et le Pire Gare du Midi Biarritz
jeudi 10 juin 2027 · Gare du Midi · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Alexis Tramoni Le Meilleur et le Pire
Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-10 20:30:00
fin : 2027-06-10
Date(s) :
2027-06-10
Depuis que j’ai commencé l’humour, j’ai rempli des salles et j’en ai vidé. J’ai raconté mes blagues dans des synagogues et des tribunaux. J’ai fait rire et j’ai clivé. En soulevant toujours la même question C’est qui ce mec ?
Je ne vais pas vous jouer du violon. Je vais vous dire la vérité. De mon enfance dans le quartier le plus riche de France à ma vie d’artiste, je parle du monde à travers moi, avec cette violente sensibilité qui m’est propre. Je vous propose de prendre plaisir à découvrir d’où elle vient, parce que je n’ai jamais été aussi drôle que dans la sincérité.
On m’a harcelé, adulé, brisé le cœur et aimé. Mais à la fin, il reste quoi ?
Le Meilleur et Le Pire.
C’est moi. .
Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66
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English : Alexis Tramoni Le Meilleur et le Pire
L’événement Alexis Tramoni Le Meilleur et le Pire Biarritz a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Biarritz
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