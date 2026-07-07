C’est la magie des courses ! Rencontre avec la société des courses de Biarritz Office de Tourisme de Biarritz Biarritz

Informations pratiques

Biarritz

C’est la magie des courses ! Rencontre avec la société des courses de Biarritz

Office de Tourisme de Biarritz 1 square d’Ixelles Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-07-08 12:30:00

Date(s) :

2026-07-08

A partir de 19h, le rendez-vous incontournable du mois de juillet se trouve à l’Hippodrome des Fleurs pour un plaisir constamment renouvelé. Des nocturnes inoubliables où le coucher du soleil se marie et se confond avec les casaques bariolées des drivers.

Jean-Paul de la société des courses vous attend à l’Office de Tourisme pour partager avec vous les points forts du meeting 2026, les différents modes de paris, les animations (soirée des enfants, chants basques, jazz, sevillanes…) .

Office de Tourisme de Biarritz 1 square d’Ixelles Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

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English : C’est la magie des courses ! Rencontre avec la société des courses de Biarritz

L’événement C’est la magie des courses ! Rencontre avec la société des courses de Biarritz Biarritz a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Biarritz