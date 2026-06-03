Alfonsina Abbatiale Sainte-Marie Cruas Jeudi 9 juillet, 21h00

Dans l’écrin millénaire de l’abbatiale de Cruas, joyau de l’art roman niché au bord du Rhône, ce concert invite à une expérience rare, à la fois intime et lumineuse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-09T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-09T23:00:00.000+02:00

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Abbatiale Sainte-Marie Rue de l’Église, 07350 Cruas Cruas



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