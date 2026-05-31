Visite guidée de la centrale EDF de Cruas-Meysse, Centre nucléaire de production d’électricité de Cruas-Meysse, Cruas

Visite guidée de la centrale EDF de Cruas-Meysse Vendredi 18 septembre, 09h00, 13h30 Centre nucléaire de production d’électricité de Cruas-Meysse Ardèche

Limité à 24 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T13:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Cette visite, accompagnée d’un conférencier vous

permet de découvrir nos installations.

Vous verrez les turbines et alternateurs qui produisent

de quoi alimenter 35 % des besoins en énergie de la

région Auvergne-Rhône-Alpes et découvrirez nos aéroréfrigérants.

Centre nucléaire de production d’électricité de Cruas-Meysse La Plaine 07350 Cruas Cruas 07350 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0443987809 https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/749/events Centre nucléaire de production d’électricité espace EDF Odyssélec situé à l’entrée du site

Cette visite, accompagnée d’un conférencier vous

©EDF