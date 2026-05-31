Visite guidée de la centrale EDF de Cruas-Meysse, Centre nucléaire de production d’électricité de Cruas-Meysse, Cruas

Visite guidée de la centrale EDF de Cruas-Meysse 19 et 20 septembre Centre nucléaire de production d’électricité de Cruas-Meysse Ardèche

Limité à 24 personnes – a partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Venez fêter les 80 ans d’EDF avec nos salariés lors d’une visite spéciale anniversaire à la découverte de nos installations.

Cette visite, vous permet de découvrir nos installations et de comprendre le mix énergétique dont font parties la production nucléaire, éolienne et solaire.

Vous verrez les turbines et alternateurs qui produisent de quoi alimenter 35 % des besoins en énergie de la région Auvergne-Rhône-Alpes et découvrirez le simulateur d’une salle de commande.

En complément de la visite découvrez une exposition de 400 m² pour mieux comprendre les enjeux de la transition énergétique.

visites guidées samedi et dimanche de 9h-10h30, 10h30-12h 11h-12h30, 13h-14h30, 14h00-15h30, 15h00-16h30

Centre nucléaire de production d’électricité de Cruas-Meysse La Plaine 07350 Cruas Cruas 07350 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0443987809 https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/749/events Centre nucléaire de production d’électricité espace EDF Odyssélec situé à l’entrée du site

Venez fêter les 80 ans d’EDF avec nos salariés lors d’une visite spéciale anniversaire à la découverte de nos installations.

©EDF