Alfred Massaï en concert L’îlot- magasin, café, canine, lieu culturel Ornans
samedi 12 septembre 2026 · L'îlot- magasin, café, canine, lieu culturel · Ornans
Informations pratiques
Ornans
Alfred Massaï en concert
L’îlot- magasin, café, canine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:30:00
fin : 2026-09-12 22:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Chanson indie pop française.
Alfred Massai¨ est un auteur-compositeur-interpre`te originaire de Besanc¸on. Sa chanson franc¸aise hybride me^le poe´sie, groove et influences me´tisse´es avec audaces et inspiration. Apre`s quatre albums et un cinquie`me en pre´paration, il s’impose sur sce`ne avec un univers litte´raire et musical singulier, ou` textes engage´s et me´lodies sensibles explorent le monde, l’exil et l’intime.
Participation libre au chapeau.
Soirée accompagnée de tapas faits maison.
Venez écouter, partager et vous régaler ! .
L’îlot- magasin, café, canine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 alfredmassai@gmail.com
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English : Alfred Massaï en concert
L’événement Alfred Massaï en concert Ornans a été mis à jour le 2026-08-14 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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