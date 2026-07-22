Dédicaces Margareth Chatelain La boutique de l’Office de Tourisme Ornans

samedi 29 août 2026 · La boutique de l'Office de Tourisme · Ornans

Informations pratiques

Ornans

Dédicaces Margareth Chatelain

La boutique de l’Office de Tourisme 7 Rue Pierre Vernier Ornans Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 13:30:00

fin : 2026-08-29 17:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Margareth Chatelain nous rejoins pour une séance de dédicaces de ses livres de haïkus “Quelques mots” et le recueille de nouvelles “La commedia è finita”, parmi d’autres de ses productions.

A la boutique l’office de tourisme le samedi 29/08 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. .

La boutique de l’Office de Tourisme 7 Rue Pierre Vernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 21 50

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English : Dédicaces Margareth Chatelain

L’événement Dédicaces Margareth Chatelain Ornans a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON