Dédicaces Margareth Chatelain La boutique de l’Office de Tourisme Ornans
samedi 29 août 2026 · La boutique de l'Office de Tourisme · Ornans
Informations pratiques
Ornans
Dédicaces Margareth Chatelain
La boutique de l’Office de Tourisme 7 Rue Pierre Vernier Ornans Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 13:30:00
fin : 2026-08-29 17:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Margareth Chatelain nous rejoins pour une séance de dédicaces de ses livres de haïkus “Quelques mots” et le recueille de nouvelles “La commedia è finita”, parmi d’autres de ses productions.
A la boutique l’office de tourisme le samedi 29/08 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. .
La boutique de l’Office de Tourisme 7 Rue Pierre Vernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 21 50
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English : Dédicaces Margareth Chatelain
L’événement Dédicaces Margareth Chatelain Ornans a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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