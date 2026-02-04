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Le Coche et la Mouche, avec l’ensemble Les Timbres Le Coche et la Mouche Ornans

Le Coche et la Mouche, avec l’ensemble Les Timbres Le Coche et la Mouche Ornans mardi 18 août 2026.

Lieu : Le Coche et la Mouche

Adresse : 14, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Ville : 25290 Ornans

Département : Doubs

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Ornans

Le Coche et la Mouche, avec l’ensemble Les Timbres

Le Coche et la Mouche 14, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 15:00:00
fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Pour ce troisième et dernier acte de La Tournée ! l’ensemble Les Timbres chemine, accompagné du public à la vitesse d’une carriole tirée par des chevaux d’un lieu de concert à l’autre, de la Vallée de la Loue à la Vallée du Doubs. Au-delà d’une démarche éco-responsable, cette aventure continue à interroger notre rapport à la nature et au temps dans notre monde moderne effervescent. D’Ornans à Baume-les-Dames, l’équipée est accompagnée d’un philosophe qui porte un regard sur les notions de distance, de temps et de vitesse, ainsi que sur notre relation à la nature. Enfin, selon une idée très baroque où musique et nature sont intimement reliées ce qui correspond à l’ADN de l’ensemble, les animaux seront célébrés dans les six portraits esquissés pendant les concerts par des compositeurs baroques et quelques invités plus tardifs.

Ce concert à l’atelier Courbet sera proposé en alternance avec une respiration philosophique De la cohérence ? .
La tournée itinérante est accompagnée par Elf et Paddy, chevaux Cob normands ; Denis Beaumelle, meneur de tourisme équestre (Les attelages de la Bièvre) et Simon Wolfs, docteur en philosophie et enseignant en école secondaire.   .

Le Coche et la Mouche 14, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88  reservationpaysdecourbet@doubs.fr

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English : Le Coche et la Mouche, avec l’ensemble Les Timbres

L’événement Le Coche et la Mouche, avec l’ensemble Les Timbres Ornans a été mis à jour le 2026-06-04 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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