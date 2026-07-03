Le fabuleux destin exposition de dessin et peinture Arnaud Brière L’îlot magasin, café, cantine Ornans

Informations pratiques

Ornans

Le fabuleux destin exposition de dessin et peinture Arnaud Brière

L’îlot magasin, café, cantine 8 place Gustave Courbet Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Découvrez un univers singulier où les œuvres oscillent entre ombre et lumière. Artiste autodidacte, Arnaud Brière explore une écriture visuelle sensible, mêlant énergie instinctive et retour au dessin minutieux à l’encre. En résonance avec le recueil de poésie “Le fabuleux destin” de Christophe Kittler, un dialogue se crée entre images et mots.

Lecture et dédicace avec les artistes le dimanche 23 août à 16h.

Entrée libre. .

L’îlot magasin, café, cantine 8 place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 lilot.ornans@gmail.com

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English : Le fabuleux destin exposition de dessin et peinture Arnaud Brière

L’événement Le fabuleux destin exposition de dessin et peinture Arnaud Brière Ornans a été mis à jour le 2026-07-03 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)