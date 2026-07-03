Le fabuleux destin exposition de dessin et peinture Arnaud Brière L’îlot magasin, café, cantine Ornans
mardi 11 août 2026 · L'îlot magasin, café, cantine · Ornans
Informations pratiques
Ornans
Le fabuleux destin exposition de dessin et peinture Arnaud Brière
L’îlot magasin, café, cantine 8 place Gustave Courbet Ornans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Découvrez un univers singulier où les œuvres oscillent entre ombre et lumière. Artiste autodidacte, Arnaud Brière explore une écriture visuelle sensible, mêlant énergie instinctive et retour au dessin minutieux à l’encre. En résonance avec le recueil de poésie “Le fabuleux destin” de Christophe Kittler, un dialogue se crée entre images et mots.
Lecture et dédicace avec les artistes le dimanche 23 août à 16h.
Entrée libre. .
L’îlot magasin, café, cantine 8 place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 lilot.ornans@gmail.com
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English : Le fabuleux destin exposition de dessin et peinture Arnaud Brière
L’événement Le fabuleux destin exposition de dessin et peinture Arnaud Brière Ornans a été mis à jour le 2026-07-03 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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