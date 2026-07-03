UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ornans

Le fabuleux destin exposition de dessin et peinture Arnaud Brière L’îlot magasin, café, cantine Ornans

mardi 11 août 2026 · L'îlot magasin, café, cantine · Ornans

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
L'îlot magasin, café, cantine
Adresse
8 place Gustave Courbet
Ville
25290 Ornans
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Ornans

Le fabuleux destin exposition de dessin et peinture Arnaud Brière

L’îlot magasin, café, cantine 8 place Gustave Courbet Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :
2026-08-11

Découvrez un univers singulier où les œuvres oscillent entre ombre et lumière. Artiste autodidacte, Arnaud Brière explore une écriture visuelle sensible, mêlant énergie instinctive et retour au dessin minutieux à l’encre. En résonance avec le recueil de poésie “Le fabuleux destin” de Christophe Kittler, un dialogue se crée entre images et mots.
Lecture et dédicace avec les artistes le dimanche 23 août à 16h.
Entrée libre.   .

L’îlot magasin, café, cantine 8 place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79  lilot.ornans@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le fabuleux destin exposition de dessin et peinture Arnaud Brière

L’événement Le fabuleux destin exposition de dessin et peinture Arnaud Brière Ornans a été mis à jour le 2026-07-03 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

À voir aussi à Ornans (Doubs)