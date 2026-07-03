Destination bien-être Atelier de Journal Créatif® L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans

Informations pratiques

Ornans

Destination bien-être Atelier de Journal Créatif®

L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans Doubs

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 14:30:00

fin : 2026-08-09 17:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Partez à la rencontre de vous-même !

Géraldine Payen vous invite à un atelier de Journal Créatif® sur le thème du voyage un moment rien qu’à vous pour partir à la découverte de votre monde intérieur, prendre du recul, vous reconnecter à vos ressources et avancer vers davantage de bien-être.

Dans une ambiance bienveillante mêlant écriture, collage et couleurs, vous prendrez le temps de souffler, d’explorer vos envies et ce qui vous fait du bien.

Atelier pour adultes. Aucun talent artistique n’est nécessaire, seulement l’envie de prendre soin de vous.

Vous embarquez ? .

L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 contact@lejardindetoiles.fr

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English : Destination bien-être Atelier de Journal Créatif®

L’événement Destination bien-être Atelier de Journal Créatif® Ornans a été mis à jour le 2026-07-03 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)