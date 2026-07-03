UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ornans

Destination bien-être Atelier de Journal Créatif® L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans

dimanche 9 août 2026 · L'îlot magasin, café, cantine, lieu culturel · Ornans

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
L'îlot magasin, café, cantine, lieu culturel
Adresse
8 Place Gustave Courbet
Ville
25290 Ornans
Département
Doubs
Tarif
60 60 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Ornans

Destination bien-être Atelier de Journal Créatif®

L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans Doubs

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 14:30:00
fin : 2026-08-09 17:30:00

Date(s) :
2026-08-09

Partez à la rencontre de vous-même !
Géraldine Payen vous invite à un atelier de Journal Créatif® sur le thème du voyage un moment rien qu’à vous pour partir à la découverte de votre monde intérieur, prendre du recul, vous reconnecter à vos ressources et avancer vers davantage de bien-être.
Dans une ambiance bienveillante mêlant écriture, collage et couleurs, vous prendrez le temps de souffler, d’explorer vos envies et ce qui vous fait du bien.
Atelier pour adultes. Aucun talent artistique n’est nécessaire, seulement l’envie de prendre soin de vous.
Vous embarquez ?   .

L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79  contact@lejardindetoiles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Destination bien-être Atelier de Journal Créatif®

L’événement Destination bien-être Atelier de Journal Créatif® Ornans a été mis à jour le 2026-07-03 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

À voir aussi à Ornans (Doubs)