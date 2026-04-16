Et si nous dansions à la rencontre des animaux ? Musée Courbet Ornans
Et si nous dansions à la rencontre des animaux ? Musée Courbet Ornans jeudi 16 juillet 2026.
Ornans
Et si nous dansions à la rencontre des animaux ?
Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 09:30:00
fin : 2026-08-06 11:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-06
Après avoir observé quelques animaux dans l’exposition, vous êtes invité(e)s, le temps d’un moment dansé, à vous glisser dans la peau des animaux que vous découvrirez. Accompagné(e)s par Axelle Rocoulet, vous chercherez les mouvements que révèle chaque tableau.
L’atelier comportera un temps d’échauffement suivi de mise en danse autour de ce que vont vous inspirer les œuvres observées. Merci de porter des vêtements confortables et souples et prévoir une gourde. .
Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88 musee.courbet@doubs.fr
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English : Et si nous dansions à la rencontre des animaux ?
L’événement Et si nous dansions à la rencontre des animaux ? Ornans a été mis à jour le 2026-04-16 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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