Café des langues arabe Café des langues Ornans lundi 15 juin 2026.

Ornans

Café des langues arabe

Café des langues 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 17:30:00

fin : 2026-06-15 18:30:00

Date(s) :

2026-06-15

Atelier laïque. Pour apprendre et parler l’arabe. Niveau débutant accepté .

Café des langues 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32 lafabriquecollective@ornans.fr

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English : Café des langues arabe

L’événement Café des langues arabe Ornans a été mis à jour le 2026-06-04 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)