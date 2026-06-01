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Café des langues arabe Café des langues Ornans

Café des langues arabe Café des langues Ornans lundi 15 juin 2026.

Lieu : Café des langues

Adresse : 5 Rue Saint-Laurent

Ville : 25290 Ornans

Département : Doubs

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : lundi 15 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Ornans

Café des langues arabe

Café des langues 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 17:30:00
fin : 2026-06-15 18:30:00

Date(s) :
2026-06-15

Atelier laïque. Pour apprendre et parler l’arabe. Niveau débutant accepté   .

Café des langues 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32  lafabriquecollective@ornans.fr

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English : Café des langues arabe

L’événement Café des langues arabe Ornans a été mis à jour le 2026-06-04 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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