Café des langues arabe Café des langues Ornans
Café des langues arabe Café des langues Ornans lundi 15 juin 2026.
Ornans
Café des langues arabe
Café des langues 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 17:30:00
fin : 2026-06-15 18:30:00
Date(s) :
2026-06-15
Atelier laïque. Pour apprendre et parler l’arabe. Niveau débutant accepté .
Café des langues 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32 lafabriquecollective@ornans.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Café des langues arabe
L’événement Café des langues arabe Ornans a été mis à jour le 2026-06-04 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
À voir aussi à Ornans (Doubs)
- Atelier numérique scanner des documents à l’aide d’un smartphone Nasse à Concepts Ornans 11 juin 2026
- Atelier de sérigraphie | Animal fagoté Atelier Courbet Ornans 13 juin 2026
- Rencontre dédicace avec le Professeur Philippe Humbert L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans 13 juin 2026
- Conférence gesticulée “Le travail, c’est la santé” de Delphine Pratini L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans 14 juin 2026
- Atelier Cuisine Famille La Fabrique Collective Ornans 17 juin 2026