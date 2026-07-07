Les Samedis des producteurs La Serpolette La boutique de l’Office de Tourisme Ornans
samedi 1 août 2026 · La boutique de l'Office de Tourisme · Ornans
Informations pratiques
Ornans
Les Samedis des producteurs La Serpolette
La boutique de l’Office de Tourisme 7 Rue Pierre Vernier Ornans Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-01 12:30:00
Date(s) :
2026-08-01
A l’occasion des samedis des producteurs, la boutique de l’Office de Tourisme d’Ornans accueil La Serpolette. Venez découvrir ses produits samedi matin entre 9h et 13h ! .
La boutique de l’Office de Tourisme 7 Rue Pierre Vernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 21 50
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English : Les Samedis des producteurs La Serpolette
L’événement Les Samedis des producteurs La Serpolette Ornans a été mis à jour le 2026-07-15 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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