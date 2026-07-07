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Les Samedis des producteurs La Serpolette La boutique de l’Office de Tourisme Ornans

samedi 1 août 2026 · La boutique de l'Office de Tourisme · Ornans

Les Samedis des producteurs La Serpolette La boutique de l’Office de Tourisme Ornans

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
La boutique de l'Office de Tourisme
Adresse
7 Rue Pierre Vernier
Ville
25290 Ornans
Département
Doubs
Tarif
0 0 Gratuit Gratuit

Ornans

Les Samedis des producteurs La Serpolette

La boutique de l’Office de Tourisme 7 Rue Pierre Vernier Ornans Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-01 12:30:00

Date(s) :
2026-08-01

A l’occasion des samedis des producteurs, la boutique de l’Office de Tourisme d’Ornans accueil La Serpolette. Venez découvrir ses produits samedi matin entre 9h et 13h !   .

La boutique de l’Office de Tourisme 7 Rue Pierre Vernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 21 50 

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English : Les Samedis des producteurs La Serpolette

L’événement Les Samedis des producteurs La Serpolette Ornans a été mis à jour le 2026-07-15 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

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