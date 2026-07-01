Mini-stage aisance aquatique (3 à 5 ans) Centre Aqualudique Nautiloue Ornans
lundi 20 juillet 2026 · Centre Aqualudique Nautiloue · Ornans
Informations pratiques
Ornans
Mini-stage aisance aquatique (3 à 5 ans)
Centre Aqualudique Nautiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans Doubs
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:30:00
fin : 2026-08-28 11:15:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-08-17
Mini stage d’aisance aquatique pour les 3 à 5 ans.
Places limitées, inscription par téléphone avec dossier complet. Inscription à l’une des deux semaines seulement. .
Centre Aqualudique Nautiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 58 59 nautiloue@cclouelison.fr
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English : Mini-stage aisance aquatique (3 à 5 ans)
L’événement Mini-stage aisance aquatique (3 à 5 ans) Ornans a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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