Découverte du Kayak Base de Loisirs Akila Ornans

Informations pratiques

Ornans

Découverte du Kayak

Base de Loisirs Akila 14 Route de Montgesoye Ornans Doubs

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 11:00:00

fin : 2026-08-25 12:30:00

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Glissez sur l’eau et laissez-vous guider pour une expérience 100% plaisir et sécurité.

Dès votre arrivée, votre guide vous expliquera les gestes de base comment tenir sa pagaie, diriger son embarcation et manœuvrer en toute simplicité.

Ensuite vous partirez donner vos premiers coups de pagaie, vous naviguerez environ 1h entre Montgesoye et la base de loisirs Akila sur un parcours adapté à tous dès 8 ans (la seule condition obligatoire est de savoir nager et s’immerger sous l’eau).

Les sessions se font en petit comité (de 6 à 12 participants maximum) pour vous garantir un accompagnement de qualité et une ambiance conviviale.

Matériel fourni. Prévoir casquettes, cordon pour les lunettes et crème solaire.

Les places sont limitées ! Ne tardez pas à réserver pour bloquer votre descente.

Sortie garantie avec un minimum de 6 participants tous les mardis du 4 au 25 août.

En fonction du niveau de l’eau le parcours pourra être modifié voir annulé si le débit de la Loue ne permet pas la navigation. .

Base de Loisirs Akila 14 Route de Montgesoye Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 21 50

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English : Découverte du Kayak

L’événement Découverte du Kayak Ornans a été mis à jour le 2026-07-08 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON