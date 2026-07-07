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Visite de la Fabrique du Chocolat Fabrique du Chocolat Ornans

mardi 7 juillet 2026 · Fabrique du Chocolat · Ornans

Visite de la Fabrique du Chocolat Fabrique du Chocolat Ornans

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Fabrique du Chocolat
Adresse
2 Rue Philippe Noiret
Ville
25290 Ornans
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Ornans

Visite de la Fabrique du Chocolat

Fabrique du Chocolat 2 Rue Philippe Noiret Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-08-14 11:00:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27

Entrez dans le monde secret de la Fabrique du chocolat et profitez d’une visite guidée gratuite pour découvrir notre atelier, nos techniques de fabrication et explorer la richesse des arômes du cacao. Une sortie incontournable et gratuite, idéale pour toute la famille qui ravira ses papilles avec une dégustation de différents chocolats.   .

Fabrique du Chocolat 2 Rue Philippe Noiret Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   contact@lafabriqueduchocolat.fr

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English : Visite de la Fabrique du Chocolat

L’événement Visite de la Fabrique du Chocolat Ornans a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

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