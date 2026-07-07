Visite de la Fabrique du Chocolat Fabrique du Chocolat Ornans

Informations pratiques

Ornans

Visite de la Fabrique du Chocolat

Fabrique du Chocolat 2 Rue Philippe Noiret Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-08-14 11:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27

Entrez dans le monde secret de la Fabrique du chocolat et profitez d’une visite guidée gratuite pour découvrir notre atelier, nos techniques de fabrication et explorer la richesse des arômes du cacao. Une sortie incontournable et gratuite, idéale pour toute la famille qui ravira ses papilles avec une dégustation de différents chocolats. .

Fabrique du Chocolat 2 Rue Philippe Noiret Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@lafabriqueduchocolat.fr

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English : Visite de la Fabrique du Chocolat

L’événement Visite de la Fabrique du Chocolat Ornans a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON