Circuit training Centre Aqualudique Nautiloue Ornans

Informations pratiques

Ornans

Circuit training

Centre Aqualudique Nautiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans Doubs

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-07-16 19:45:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Pendant les vacances, venez participer à une séance de circuit training aquabike, trampoline et aquagym !

Sur inscription, 15 places. .

Centre Aqualudique Nautiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 58 59 nautiloue@cclouelison.fr

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English : Circuit training

L’événement Circuit training Ornans a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON