Visite-atelier jeune public Musée Courbet Ornans
Visite-atelier jeune public Musée Courbet Ornans mercredi 8 juillet 2026.
Ornans
Visite-atelier jeune public
Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-08-05 16:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Tous les mercredis des vacances scolaires, les enfants pourront s’initier à la pratique artistique autour de Gustave Courbet et de l’exposition temporaire. À partir de 6 ans. .
Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88 musee.courbet@doubs.fr
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English : Visite-atelier jeune public
L’événement Visite-atelier jeune public Ornans a été mis à jour le 2026-04-16 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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