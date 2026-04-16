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Visite-atelier jeune public Musée Courbet Ornans

Visite-atelier jeune public Musée Courbet Ornans mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Musée Courbet

Adresse : 1 Place Robert Fernier

Ville : 25290 Ornans

Département : Doubs

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Ornans

Visite-atelier jeune public

Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Tous les mercredis des vacances scolaires, les enfants pourront s’initier à la pratique artistique autour de Gustave Courbet et de l’exposition temporaire. À partir de 6 ans.   .

Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88  musee.courbet@doubs.fr

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English : Visite-atelier jeune public

L’événement Visite-atelier jeune public Ornans a été mis à jour le 2026-04-16 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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