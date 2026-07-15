Initiation au Tir à l’Arc Base de Loisirs Akila Ornans

Informations pratiques

Ornans

Initiation au Tir à l’Arc

Base de Loisirs Akila 12 Route de Montgesoye Ornans Doubs

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 11:00:00

fin : 2026-08-10 12:30:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Découvrez le tir à l’arc, une discipline millénaire à la fois ludique et fascinante. Plus qu’un simple loisir, c’est une véritable déconnexion qui vous attend, idéale pour rythmer vos lundis d’été.

Pendant cette session, vous ne serez pas livré à vous-même vous profiterez d’un accompagnement pas à pas pour progresser en toute sécurité prise en main du matériel, explication des règles de sécurité. Vous apprendrez la posture idéale comment ancrer vos pieds dans le sol, positionner vos doigts sur la corde, aligner votre regard avec la cible et réguler votre respiration et….lâcher la corde.

Une fois les bases maîtrisées, place au jeu ! Sous forme de petits défis conviviaux entre participants, vous testez votre précision dans une ambiance chaleureuse et dynamique.

Informations pratiques

Activité accessible dès 8 ans (les moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte). Nul besoin d’être un grand sportif, la technique prime sur la force !

En petit groupe de 10 personnes maximum pour un encadrement de qualité et de conseils personnalisés.

Tous les lundis à 11h00, du 20 juillet au 24 août.

Tarif 15 € par personne (matériel et encadrement inclus).

Important Fermeture des réservations le vendredi précédent à 17h00. Un minimum de 4 participants est requis pour garantir l’activité.

Réservez vite votre créneau! .

Base de Loisirs Akila 12 Route de Montgesoye Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 21 50

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English : Initiation au Tir à l’Arc

L’événement Initiation au Tir à l’Arc Ornans a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON