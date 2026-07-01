balade au levé de soleil La Fabrique Collective Ornans

Informations pratiques

Ornans

balade au levé de soleil

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 06:00:00

fin : 2026-07-21 10:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Balade au levé du soleil, rendez-vous à 6h sur la place Courbet à Ornans pour partir ensemble prendre un petit déjeuner insolite au levée du soleil à la Roche du Mont. Oseriez-vous ? .

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32 lafabriquecollective@ornans.fr

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English :

L’événement balade au levé de soleil Ornans a été mis à jour le 2026-07-04 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)