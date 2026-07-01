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AGENDA · Ornans

balade au levé de soleil La Fabrique Collective Ornans

mardi 21 juillet 2026 · La Fabrique Collective · Ornans

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
06:00:00
Lieu
La Fabrique Collective
Adresse
5 Rue Saint-Laurent
Ville
25290 Ornans
Département
Doubs
Tarif

Ornans

balade au levé de soleil

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 06:00:00
fin : 2026-07-21 10:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Balade au levé du soleil, rendez-vous à 6h sur la place Courbet à Ornans pour partir ensemble prendre un petit déjeuner insolite au levée du soleil à la Roche du Mont. Oseriez-vous ?   .

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32  lafabriquecollective@ornans.fr

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English :

L’événement balade au levé de soleil Ornans a été mis à jour le 2026-07-04 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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