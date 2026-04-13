Visite qui prend son temps Musée Courbet Ornans

Ornans

Visite qui prend son temps

Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:15:00

fin : 2026-07-30 11:45:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23 2026-07-30

Pendant cette visite inédite, vous serez invités à oser prendre le temps de vous arrêter devant un ou plusieurs animaux exposés. Cette immersion au cœur de ces œuvres en étant attentifs à vos émotions et ressentis vous permettra de les découvrir différemment. Avec une médiatrice du Pôle Courbet .

Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88 musee.courbet@doubs.fr

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English : Visite qui prend son temps

L’événement Visite qui prend son temps Ornans a été mis à jour le 2026-04-13 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)