Visite qui prend son temps Musée Courbet Ornans
Visite qui prend son temps Musée Courbet Ornans jeudi 9 juillet 2026.
Ornans
Visite qui prend son temps
Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:15:00
fin : 2026-07-30 11:45:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-07-30
Pendant cette visite inédite, vous serez invités à oser prendre le temps de vous arrêter devant un ou plusieurs animaux exposés. Cette immersion au cœur de ces œuvres en étant attentifs à vos émotions et ressentis vous permettra de les découvrir différemment. Avec une médiatrice du Pôle Courbet .
Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88 musee.courbet@doubs.fr
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English : Visite qui prend son temps
L’événement Visite qui prend son temps Ornans a été mis à jour le 2026-04-13 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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