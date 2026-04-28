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Concert Amaury Faivre au Canoë Café Route de Montgesoye Ornans

Concert Amaury Faivre au Canoë Café Route de Montgesoye Ornans vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Route de Montgesoye

Adresse : Canoë Café

Ville : 25290 Ornans

Département : Doubs

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Ornans

Concert Amaury Faivre au Canoë Café

Route de Montgesoye Canoë Café Ornans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-08-28 01:00:00

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-08-28

CONCERTS LIVE À ORNANS
Tous les vendredis dès 19h au Canoë Café !
Venez profiter d’une ambiance unique entre blues, rock avec un artiste live exceptionnel
– One man Blues show
3 juillet 10 juillet 17 juillet 28 août
Canoë Café Ornans
Tous les vendredis dès 19h
Réservations 03 81 62 20 42
Entre amis, en famille ou en amoureux, venez passer vos soirées d’été en musique dans un cadre convivial et chaleureux
Pensez à réserver, les places partent vite !   .

Route de Montgesoye Canoë Café Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 20 42 

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English : Concert Amaury Faivre au Canoë Café

L’événement Concert Amaury Faivre au Canoë Café Ornans a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

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