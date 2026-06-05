Exposition de peinture Annie Barthelet L’îlot Ornans
Exposition de peinture Annie Barthelet L’îlot Ornans samedi 4 juillet 2026.
Ornans
Exposition de peinture Annie Barthelet
L’îlot 8, place Courbet Ornans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-04
Durant deux années, j’ai suivi des cours de calligraphie et de peinture chinoise. Cet apprentissage m’a profondément séduite.
J’ai découvert la gestuelle du pinceau propre à la calligraphie, ainsi que toute la richesse de l’encre de Chine, capable d’offrir une palette allant du noir le plus intense aux gris les plus subtils.
Aujourd’hui, l’encre occupe une place essentielle dans mon travail. Je l’associe à la couleur aquarelle, gouache et crayons de couleur pour développer une expression personnelle et contemporaine sur papier.
Je suis heureuse de partager avec vous cet univers artistique.
baan.jimdofree.com annie.barthelet@hotmail.fr 06 68 67 80 95 Instagram @bartheletannie Facebook Annie Barthelet .
L’îlot 8, place Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 lilot.ornans@gmail.com
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English : Exposition de peinture Annie Barthelet
L’événement Exposition de peinture Annie Barthelet Ornans a été mis à jour le 2026-06-05 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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