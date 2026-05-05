Atelier de sérigraphie | Animal fagoté Atelier Courbet Ornans

Ornans

Atelier de sérigraphie | Animal fagoté

Atelier Courbet 14, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :

2026-06-13

AUTOUR DE L’EXPOSITION RÉALISME ANIMAL

Avec Renaud Vigourt, illustrateur

En lien avec l’exposition Réalisme animal, qui ouvrira ses portes quelques jours après au musée Courbet, l’illustrateur Renaud Vigourt vous propose un atelier de sérigraphie artisanale autour de portraits animaliers. Sur le support de l’affiche, vous serez amenés à affubler les animaux de divers attributs et accessoires sur le principe de la surimpression. Chaque participant repartira avec ses propres expérimentations.

A partir de 8 ans.

Durée 2 heures environ.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Informations et réservations obligatoires

au 03 81 86 22 88 ou reservationpaysdecourbet@doubs.fr .

Atelier Courbet 14, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88 reservationpaysdecourbet@doubs.fr

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English : Atelier de sérigraphie | Animal fagoté

L’événement Atelier de sérigraphie | Animal fagoté Ornans a été mis à jour le 2026-05-12 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)