Atelier de sérigraphie | Animal fagoté Atelier Courbet Ornans
Atelier de sérigraphie | Animal fagoté Atelier Courbet Ornans samedi 13 juin 2026.
Ornans
Atelier de sérigraphie | Animal fagoté
Atelier Courbet 14, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Ornans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13 16:30:00
Date(s) :
2026-06-13
AUTOUR DE L’EXPOSITION RÉALISME ANIMAL
Avec Renaud Vigourt, illustrateur
En lien avec l’exposition Réalisme animal, qui ouvrira ses portes quelques jours après au musée Courbet, l’illustrateur Renaud Vigourt vous propose un atelier de sérigraphie artisanale autour de portraits animaliers. Sur le support de l’affiche, vous serez amenés à affubler les animaux de divers attributs et accessoires sur le principe de la surimpression. Chaque participant repartira avec ses propres expérimentations.
A partir de 8 ans.
Durée 2 heures environ.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Informations et réservations obligatoires
au 03 81 86 22 88 ou reservationpaysdecourbet@doubs.fr .
Atelier Courbet 14, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88 reservationpaysdecourbet@doubs.fr
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English : Atelier de sérigraphie | Animal fagoté
L’événement Atelier de sérigraphie | Animal fagoté Ornans a été mis à jour le 2026-05-12 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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