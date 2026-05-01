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Atelier créatif avec le papier avec Florence La Fabrique Collective Ornans

Atelier créatif avec le papier avec Florence La Fabrique Collective Ornans mercredi 20 mai 2026.

Lieu : La Fabrique Collective

Adresse : 5 Rue Saint-Laurent

Ville : 25290 Ornans

Département : Doubs

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Ornans

Atelier créatif avec le papier avec Florence

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-06-10 16:00:00

Date(s) :
2026-05-20 2026-06-10

Atelier avec le papier avec Florence   .

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32  lafabriquecollective@ornans.fr

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English : Atelier créatif avec le papier avec Florence

L’événement Atelier créatif avec le papier avec Florence Ornans a été mis à jour le 2026-05-06 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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