Atelier créatif avec le papier avec Florence La Fabrique Collective Ornans
Atelier créatif avec le papier avec Florence La Fabrique Collective Ornans mercredi 20 mai 2026.
Ornans
Atelier créatif avec le papier avec Florence
La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-06-10 16:00:00
Date(s) :
2026-05-20 2026-06-10
Atelier avec le papier avec Florence .
La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32 lafabriquecollective@ornans.fr
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English : Atelier créatif avec le papier avec Florence
L’événement Atelier créatif avec le papier avec Florence Ornans a été mis à jour le 2026-05-06 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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