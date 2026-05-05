Concert Moonight B. L’îlot Ornans
Concert Moonight B. L’îlot Ornans samedi 27 juin 2026.
Ornans
Concert Moonight B.
L’îlot 8 Place Gustave Courbet Ornans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27 21:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Duo guitare-voix qui revisite la pop-rock des années 60 à aujourd’hui avec une approche actuelle et sans détour.
Entre groove, tension et émotion, chaque morceau est réinterprété avec une vraie identité, loin des reprises figées.
Un live simple, efficace, et surtout sincère à écouter autant qu’à ressentir ! Au chapeau. .
L’îlot 8 Place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 lilot.ornans@gmail.com
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English : Concert Moonight B.
L’événement Concert Moonight B. Ornans a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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