Conférence gesticulée “Le travail, c’est la santé” de Delphine Pratini L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans
Conférence gesticulée “Le travail, c’est la santé” de Delphine Pratini L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans dimanche 14 juin 2026.
Ornans
Conférence gesticulée “Le travail, c’est la santé” de Delphine Pratini
L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Dans sa conférence gesticulée, Delphine se raconte comme assistante sociale de la Sécu dans le monde du travail sous le joug du néolibéralisme.
Outillée.s de sociologie, de psychologie du travail et d’éthique du travail social, nous irons débusquer les alternatives qui remettent l’humain au cœur du travail avec des bonnes doses d’utopie, d’éducation populaire… et une grande danse de la joie joufflue ! .
L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 lilot.ornans@gmail.com
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English : Conférence gesticulée “Le travail, c’est la santé” de Delphine Pratini
L’événement Conférence gesticulée “Le travail, c’est la santé” de Delphine Pratini Ornans a été mis à jour le 2026-05-09 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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