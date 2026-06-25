La nature, chemin vers soi • Atelier de Journal Créatif® Le jardin d’étoiles Ornans

Ornans

La nature, chemin vers soi • Atelier de Journal Créatif®

Le jardin d’étoiles 25 Route de Chassagne Ornans Doubs

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 14:30:00

fin : 2026-07-26 17:30:00

Date(s) :

2026-07-26

Et si vous vous offriez un espace pour revenir à vous ?

Animatrice certifiée en Journal Créatif®, Géraldine Payen vous propose un atelier sur le thème de la Nature un temps pour ralentir, se déposer et se laisser inspirer par la sagesse du vivant.

Une invitation à vous reconnecter à vous-même et à la Terre, vous recentrer et prendre du recul, favoriser les prises de conscience, vous ressourcer dans un cadre doux et bienveillant.

Riche de symboles, de métaphores et d’enseignements, la nature peut devenir un précieux miroir de notre vie intérieure et nous guider.

Le Journal Créatif® est un merveilleux outil pour accueillir ces messages, faire émerger notre créativité et approfondir notre lien au monde qui nous entoure.

Combinant écriture-dessin-collage et des explorations créatives guidées accessibles à tous, cet atelier est avant tout un espace de liberté, d’expression et de découverte de soi. Aucune compétence artistique n’est nécessaire. Matériel entièrement fourni.

Atelier en intérieur et en extérieur (selon météo). Places limitées. Infos contact@lejardindetoiles.fr / https://www.facebook.com/lejardindetoiles.ateliers/ .

Le jardin d’étoiles 25 Route de Chassagne Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 89 53 99 contact@lejardindetoiles.fr

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English : La nature, chemin vers soi • Atelier de Journal Créatif®

L’événement La nature, chemin vers soi • Atelier de Journal Créatif® Ornans a été mis à jour le 2026-06-25 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)