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AGENDA · Ornans

Soirée Loup Garou La Fabrique Collective Ornans

mardi 21 juillet 2026 · La Fabrique Collective · Ornans

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
La Fabrique Collective
Adresse
5 Rue Saint-Laurent
Ville
25290 Ornans
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Ornans

Soirée Loup Garou

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-07-21 20:00:00

Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28

Soirée loup-garou et autres jeux collectifs tel que des quizz ,shabadabada, etc   .

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32  lafabriquecollective@ornans.fr

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English : Soirée Loup Garou

L’événement Soirée Loup Garou Ornans a été mis à jour le 2026-07-16 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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