AGENDA · Ornans
Soirée Loup Garou La Fabrique Collective Ornans
mardi 21 juillet 2026 · La Fabrique Collective · Ornans
Informations pratiques
Ornans
Soirée Loup Garou
La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-07-21 20:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28
Soirée loup-garou et autres jeux collectifs tel que des quizz ,shabadabada, etc .
La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32 lafabriquecollective@ornans.fr
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English : Soirée Loup Garou
L’événement Soirée Loup Garou Ornans a été mis à jour le 2026-07-16 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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