Mini-stage enfant natation (perfectionnement) Centre Aqualudique Nautiloue Ornans

Informations pratiques

Ornans

Mini-stage enfant natation (perfectionnement)

Centre Aqualudique Nautiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans Doubs

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:30:00

fin : 2026-07-24 11:15:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-03 2026-08-17

Mini stage de perfectionnement pour enfant.

Places limitées, inscription uniquement par courrier avec dossier complet. .

Centre Aqualudique Nautiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 58 59 nautiloue@cclouelison.fr

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English : Mini-stage enfant natation (perfectionnement)

L’événement Mini-stage enfant natation (perfectionnement) Ornans a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON