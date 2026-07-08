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Mini-stage enfant natation (perfectionnement) Centre Aqualudique Nautiloue Ornans

lundi 20 juillet 2026 · Centre Aqualudique Nautiloue · Ornans

Mini-stage enfant natation (perfectionnement) Centre Aqualudique Nautiloue Ornans

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Centre Aqualudique Nautiloue
Adresse
Allée de la Tour de Peilz
Ville
25290 Ornans
Département
Doubs
Tarif
70 70 70 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Ornans

Mini-stage enfant natation (perfectionnement)

Centre Aqualudique Nautiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans Doubs

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:30:00
fin : 2026-07-24 11:15:00

Date(s) :
2026-07-20 2026-08-03 2026-08-17

Mini stage de perfectionnement pour enfant.
Places limitées, inscription uniquement par courrier avec dossier complet.   .

Centre Aqualudique Nautiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 58 59  nautiloue@cclouelison.fr

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English : Mini-stage enfant natation (perfectionnement)

L’événement Mini-stage enfant natation (perfectionnement) Ornans a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

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