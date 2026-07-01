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AGENDA · Ornans

Aquafitness Centre Aqualudique Nauiloue Ornans

mercredi 8 juillet 2026 · Centre Aqualudique Nauiloue · Ornans

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Centre Aqualudique Nauiloue
Adresse
Allée de la Tour de Peilz
Ville
25290 Ornans
Département
Doubs
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Ornans

Aquafitness

Centre Aqualudique Nauiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-07-15 19:45:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Du fitness dans l’eau pour tonifier et muscler l’ensemble du corps.   .

Centre Aqualudique Nauiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 58 59  nautiloue@cclouelison.fr

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English : Aquafitness

L’événement Aquafitness Ornans a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

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