Aquafitness Centre Aqualudique Nauiloue Ornans

Informations pratiques

Ornans

Aquafitness

Centre Aqualudique Nauiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-07-15 19:45:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Du fitness dans l’eau pour tonifier et muscler l’ensemble du corps. .

Centre Aqualudique Nauiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 58 59 nautiloue@cclouelison.fr

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English : Aquafitness

L’événement Aquafitness Ornans a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON