Aquafitness Centre Aqualudique Nauiloue Ornans
mercredi 8 juillet 2026 · Centre Aqualudique Nauiloue · Ornans
Informations pratiques
Ornans
Aquafitness
Centre Aqualudique Nauiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans Doubs
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-07-15 19:45:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Du fitness dans l’eau pour tonifier et muscler l’ensemble du corps. .
Centre Aqualudique Nauiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 58 59 nautiloue@cclouelison.fr
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English : Aquafitness
L’événement Aquafitness Ornans a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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