Triat’Loue Vuillafans > Ornans Ornans

Ornans

Triat’Loue

Vuillafans > Ornans 7 Rue Édouard Bastide Ornans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Le Triat’Loue est une épreuve sportive réunissant canoë, VTT et Trail à la manière d’un triathlon.

Tout débute par une descente de la Loue en canoë pour arriver à Ornans (8km). Ça enchaîne avec une boucle de VTT (15 ou 20km) puis du trail (5 ou 9km). 2 parcours sont possible (37km ou 28km au total) et la possibilité de participer seul, en binome ou par équipe de 3 en relais.

Le canoë est fourni, le VTT se fera avec son propre matériel.

Sur la place Courbet aura lieu des animation pour le public, une buvette, de la restauration et une grande soirée concert sur la place Courbet. .

Vuillafans > Ornans 7 Rue Édouard Bastide Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté orga.triatloue@gmail.com

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English : Triat’Loue

L’événement Triat’Loue Ornans a été mis à jour le 2026-06-22 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON