Concert Doobist’Brothers L’îlot magasin, café, cantine Ornans
samedi 1 août 2026 · L'îlot magasin, café, cantine · Ornans
Informations pratiques
Ornans
Concert Doobist’Brothers
L’îlot magasin, café, cantine 8 place Gustave Courbet Ornans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01 21:00:00
Date(s) :
2026-08-01
C’est Thierry au chant et à la guitare, et Christophe dit “Tof” à la guitare.
Ils reprennent et réadaptent, dans une configuration acoustique et minimaliste, des titres connus ou non des années 80, plutôt dans un répertoire anglo saxon “New Wave”.
Ils jouent également d’autres titres plus récents, mais à chaque fois en leur donnant une tout autre couleur… plus acoustique.
Au chapeau. Tapas. Réservation conseillée. .
L’îlot magasin, café, cantine 8 place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 lilot.ornans@gmail.com
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English : Concert Doobist’Brothers
L’événement Concert Doobist’Brothers Ornans a été mis à jour le 2026-07-03 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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